Семья погибшего в ДТП показала переписку с отказом от помощи Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП в центре Москвы, разрешила адвокату Александру Добровинскому опубликовать переписку, в которой сообщает об отказе от помощи актера Михаила Ефремова, который стал виновником аварии.

По его словам, такое решение было принято ради прекращения спекуляции на тему согласия семьи принять денежную компенсацию от Ефремова. Добровинский опубликовал скрины переписки со вдовой покойного и его братом, которые отказываются от компенсации и дают разрешение на публикацию сообщений.

«Надеюсь, после публикации сообщений вдовы и брата погибшего все нелепые домыслы, распространяемые в СМИ, прекратятся», — цитирует ТАСС адвоката.

В переписке родные Сергея Захарова четко дают понять, что их решение по факту компенсации не изменилось. Вдова покойного отметила, что ее сын также выступает против данного вопроса и добавила, что «никакого мирного урегулирования быть не может», семья намерена добиваться справедливости.

8 июня Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, спровоцировал ДТП в центре Москвы. Его джип выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada. В результате погиб курьер Сергей Захаров. Позже, помимо алкоголя, в организме актера были обнаружены следы каннабиодов, кокаина и кокаэтилена.

Ефремов 12 июня опубликовал ролик с извинениями и предложением компенсации семье погибшего. Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью, заявил 17 июня, что его клиенты отказались от компенсации от артиста.

По факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека»), которая подразумевает до 12 лет лишения свободы. Ефремов до 9 августа будет находиться под домашним арестом.