Семья Захарова раскрыла переписку по компенсации от Ефремова

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова раскрыла переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации от Михаила Ефремова. Диалог с юристом опубликован в Telegram-канале RT.

Добровинский обратился к вдове и брату Захарова из-за «непрекращающихся спекуляций» о том, что они якобы согласились принять деньги от актера. «Оба — и Маргарита Захарова, и Валерий Захаров — написали мне, что их решение неизменно: компенсация не нужна, нужен исключительно справедливый суд», — указал адвокат.

Источник: Лента.Ру