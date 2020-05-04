Сенатор назвал обвинения России в кибератаках «типичным коронабесием»

Обвинения британских властей в адрес России в похищении российскими хакерами сведений о разработках по коронавирусу являются еще одним поводом для информационной атаки на Россию. Об этом в понедельник, 4 мая, сказал член Совета Федерации Олег Морозов.

«Это типичное коронабесие. То есть пандемия — еще один повод встроить эту информационную новинку в святое дело борьбы с «ужасной Россией», — заявил он журналистам «РИА Новости».

Сенатор указал, что любое событие можно использовать в информационной войне, тем более на хакерскую тему.

«Это как вирус, который невидим, но про который все осведомлены — так и российские хакеры. Это тема и есть современный информационный вирус», — добавил Морозов.

Ранее в британских СМИ появилась информация, что власти страны обвиняют российских и иранских хакеров в краже данных о разработках по коронавирусной инфекции. 19 апреля королевство анонсировало старт выпуска вакцины от COVID-19.

По данным компании Positive Technologies, хакеры чаще всего продают доступы в компании из США, Великобритании, Италии, Германии и Бразилии.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

При этом, согласно данным Worldometer на 4 мая, на планете зарегистрировано свыше 3,5 млн случаев заболевания, умерли более 248 тыс. человек, вылечились — 1,15 млн.