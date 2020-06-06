Сербский футболист покинул «Гэлакси» из-за расистских постов своей жены

Руководство американского футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» в пятницу, 5 июня, разорвало трудовой контракт с сербским игроком команды Александром Катаи из-за высказываний жены полузащитника о протестах и беспорядках в американских городах после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, сообщается на официальном сайт клуба MLS.

Супруга легионера выложила в Instagram несколько сторис, осуждающих мародеров. Например, фотографию афроамериканки с коробкой кроссовок Nike и подписью Black Nikes Matter (аллюзия к Black Lives Matter). Также назвала протестующих «зверьми» и призвала полицейских к более решительным мерам против тех, кто разносит и грабит американские города.

Это возмутило фанатов калифорнийского клуба, и они стали писать ей комментарии. Спустя 15 часов девушка удалила посты и закрыла аккаунт, но возмущенные болельщики пришли к офису клуба и потребовали расторжение соглашения с Катаи.

Футболист извинился в соцсетях и назвал неприемлемыми комментарии своей жены, а также осудил расизм. Однако клуб коротко объявил: контракт с Катаи расторгнут по обоюдному согласию.

Ранее форвард испанского клуба «Бетис» Борха Иглесиас покрасил ногти в черный цвет в знак солидарности в борьбе с расизмом.