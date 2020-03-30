Серийный убийца Лонни Франклин умер в калифорнийской тюрьме

Американский серийный убийца Лонни Франклин скончался в тюрьме Сан-Квентин в Калифорнии в возрасте 67 лет. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщило агентство Associated Press.

Тело Франклина было обнаружено в камере в субботу без каких-либо травм. Причина смерти пока не определена.

Франклин также известный как Грим-Слипер (Grim Sleeper, “Зловещий спящий”)был приговорен к смертной казни в 2016 году за убийство 10 человек. Его жертвами были женщины, в том числе девочка-подросток, а орудовал он в основном в Лос-Анджелесе. Прозвище Свое прозвище он получил, так как прекратил убивать в период с 1988 по 2002 год. Всего, по мнению полиции, у Франклина могло быть более 25 жертв.

Как отмечает агентство, в Калифорнии никого не казнили с 2006 года, так что заключенные имеют больше шансов умереть от старости, чем быть казненными.

В конце октября сообщалось, что в Австралии скончался самый известный серийный убийца автостопщиков Айван Милат, который отбывал в тюрьме семь пожизненных сроков.

Источник: Газета Известия