Сестра Ким Чен Ына анонсировала решительные действия против Сеула

13 июня 2020     16
Сестра Ким Чен Ына анонсировала решительные действия против Сеула

Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила о «следующих шагах», которые ее страна предпримет в отношении Южной Кореи. Об этом в субботу, 13 июня, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Я, пользуясь властью, данной мне верховным руководителем, нашей партией и страной, отдала распоряжение отделу по делам взаимодействия с врагом решительно предпринять следующий шаг», — заявила она.

По словам сестры Ким Чен Ына, принятие решений по последующим действиям, которые Пхеньян будет предпринимать в отношении Сеула, «возложат на Генеральный штаб Корейской народной армии».

Как отметила Ким Ё Чжон, голос северокорейского народа становится сильнее. Она также добавила, что верит в действия военных страны, которые «предпримут действия для успокоения гнева граждан».

9 июня Пхеньян прервал все линии связи с Южной Кореей. Северокорейские власти отметили, что «межкорейские отношения достигли конечной точки», а также указали на свое разочарование от переговоров с Республикой Корея.

Источник: Газета Известия

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