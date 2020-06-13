Сестра Ким Чен Ына анонсировала решительные действия против Сеула

Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила о «следующих шагах», которые ее страна предпримет в отношении Южной Кореи. Об этом в субботу, 13 июня, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Я, пользуясь властью, данной мне верховным руководителем, нашей партией и страной, отдала распоряжение отделу по делам взаимодействия с врагом решительно предпринять следующий шаг», — заявила она.

По словам сестры Ким Чен Ына, принятие решений по последующим действиям, которые Пхеньян будет предпринимать в отношении Сеула, «возложат на Генеральный штаб Корейской народной армии».

Как отметила Ким Ё Чжон, голос северокорейского народа становится сильнее. Она также добавила, что верит в действия военных страны, которые «предпримут действия для успокоения гнева граждан».

9 июня Пхеньян прервал все линии связи с Южной Кореей. Северокорейские власти отметили, что «межкорейские отношения достигли конечной точки», а также указали на свое разочарование от переговоров с Республикой Корея.