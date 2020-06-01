Северный флот получит новейшее гиперзвуковое вооружение

1 июня 2020     20
Северный флот получит новейшее гиперзвуковое вооружение

Северный флот России получит новейшее вооружение, в том числе гиперзвуковое, которое значительно повысит его боевую мощь. Об этом заявил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев в интервью «Красной звезде», опубликованном 1 июня в День Северного флота.

«На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики», — рассказал командующий.

По его словам, испытания нового оружия, в частности гиперзвукового, также будут продолжены. Это позволит в будущем «качественно увеличить боевой потенциал Северного флота».

31 мая «Известия» писали, что на службу российского Северного флота заступят атомные подводные лодки проектов 955А «Борей» и 885М «Ясень». В 2022 году в строй после ремонта вернутся авианосец «Адмирал Кузнецов» и атомный крейсер «Адмирал Нахимов».

Кроме того, главные ударные силы флота будут вооружены крылатыми ракетами «Калибр» и сверхзвуковыми — «Циркон».

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму на рыбалке с отцом пропала шестилетняя девочка
В Крыму на рыбалке с отцом пропала шестилетняя девочка

В Ленинском районе Крыма сегодня продолжились поиски 6-летней Карины Левиной. В воскресенье днем девочка вместе с отцом и его приятелями …


На Параде Победы 24 июня севастопольцы увидят почти 90 единиц военной техники
На Параде Победы 24 июня севастопольцы увидят почти 90 единиц военной техники

87 единиц военной техники, как современной, так и прошедшей Великую Отечественную войну, пройдут 24 июня в Севастополе по улице Ленина …


Социальные выплаты на детей и отмена банковского роуминга: что изменится в жизни россиян с июня
Социальные выплаты на детей и отмена банковского роуминга: что изменится в жизни россиян с июня

В июне в России вступит в силу ряд изменений в законодательстве. Так, уже с первого числа начнётся перечисление единовременных выплат …


В Крыму завели уголовное дело после исчезновения шестилетней девочки
В Крыму завели уголовное дело после исчезновения шестилетней девочки

08:13 Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения шестилетней девочки в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка …


Северный флот получит новейшее гиперзвуковое вооружение
Северный флот получит новейшее гиперзвуковое вооружение

Северный флот России получит новейшее вооружение, в том числе гиперзвуковое, которое значительно повысит его боевую мощь. Об этом заявил командующий …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты