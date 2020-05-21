«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии(BNetzA) постановило вывести газопровод «Северный поток» из-под действия ограничений, установленных газовой директивой Евросоюза. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства в среду, 20 мая.

Согласно решению регулятора, участок «Северного потока» на территории ФРГ освобожден от обязанности соблюдать правила о разделении поставщика газа и транспортной компании и об обеспечении доступа третьих сторон к мощностям газопровода в течение 20 лет начиная с 12 декабря 2019 года, пишет «Газета.Ру».

На прошлой неделе BNetzA отказало в аналогичном запросе компании-оператору газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2, объяснив свое решение тем, что на исключительный статус могут претендовать лишь газопроводы, строительство которых было завершено до 23 мая 2019 года.

Немецкий регулятор порекомендовал Nord Stream 2 AG обратиться в суд, чтобы обжаловать их вердикт и разрешить все споры. В Еврокомиссии предложили оператору снова запросить у ФРГ изъятие из третьего энергетического пакета Евросоюза на основании другой процедуры в рамках Газовой директивы ЕС 2009 года.

Строительство «Северного потока» началось весной 2010 года, в ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки протяженностью 1224 км, в октябре 2012-го — второй нитки. С начала эксплуатации первой нитки в ноябре 2011 года через «Северный поток» в Европу из России прокачано уже более 345 млрд куб. м газа. Маршрут «Северного потока» проходит от Выборга в России до Любмина близ Грайфсвальда в Германии.

«Северный поток-2» включает две нитки газопровода из России через Балтийское море в Германию. Общая его мощность должна составить 55 млрд куб. м газа в год. Планируется, что газопровод будет запущен в конце этого или начале 2021 года.