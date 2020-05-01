Шакира пожертвовала маски и респираторы своему родному городу

1 мая 2020     1
Шакира пожертвовала маски и респираторы своему родному городу

Колумбийская певица Шакира пожертвовала родному городу Барранкилья медицинские маски и респираторы. Об этом сообщил 1 мая мэр города Хайме Пумарехо.

Политик записал благодарственный ролик вместе с медиками и выложил его в Twitter.

«Огромное спасибо, что пожертвовали тысячи масок № 95 и респираторов для наших работников здравоохранения, которые спасут жизни», — отметил Пумарехо.

В ответ певица поблагодарила команду мэра за координацию и доставку помощи. Кроме того, она выразила надежду на продолжение сотрудничества по транспортировке средств защиты.

Gracias al equipo de Alcaldía por ayudarnos a coordinar este esfuerzo, espero que mas sigamos sumando recursos para proteger a los nuestros! https://t.co/VejqIE0c8C

— Shakira (@shakira) April 30, 2020

На территории Колумбии с 17 марта действует режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.

В феврале китайский актер Джеки Чан заявил, что готов заплатить 1 млн юаней создателю вакцины от коронавируса. Он считает, что такая мотивация может помочь ускорить разработку лекарства.

Число инфицированных коронавирусом в мире к 1 мая достигло 3,2 млн, скончались свыше 234 тыс. человек. Большинство инфицированных — жители Штатов, там заболели чуть больше 1 млн американцев, умерло почти 63 тыс. человек.

Источник: Газета Известия

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