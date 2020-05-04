Шесть человек погибли при крушении самолета с гумпомощью в Сомали

4 мая 2020     11
Шесть человек погибли при крушении самолета с гумпомощью в Сомали

Самолет авиакомпании African Airways потерпел крушение недалеко от аэропорта Бардейл в районе залива Сомали. Об этом в понедельник, 4 мая, в своем Twitter сообщает издание Somali Guardian со ссылкой на заявление представителей местных властей.

Как стало известно, в результате катастрофы погибли шесть человек. Воздушное судно перевозило медикаменты и противомоскитные сетки.

Издание отмечает, что самолет мог быть сбит эфиопскими войсками. В настоящий момент власти устанавливают точную причину авиакатастрофы.

Накануне шесть человек погибли при крушении самолета Beechcraft Baron B-55 в Боливии. На борту находились граждане Испании. Среди погибших двое пилотов из Боливии и четверо испанцев.

Источник: Газета Известия

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