Шесть человек сходили на похороны и умерли от коронавируса

20 апреля 2020     19
Шесть человек сходили на похороны и умерли от коронавируса

В американском штате Южная Каролина шесть человек заразились коронавирусной инфекцией нового типа и погибли после того, как сходили на похороны. Об этом сообщает издание New York Post.

По данным газеты, все шестеро погибших были афроамериканцами старше 60 лет, то есть входили в группу высокого риска по коронавирусу. Все они, предположительно, заразились от одного человека, который тоже пришел на похороны, которые прошли в начале марта.

«К сожалению, на те похороны пришло много людей. Кто-то из них болел коронавирусной инфекцией и распространил ее, сам, вероятно, не зная о своей болезни», — заявил коронер округа Самтер, в котором жили погибшие.

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00:01 — 3 апреля

Власти штата 16 марта велели компаниям, оказывающим ритуальные услуги, проводить похороны в режиме онлайн, чтобы избежать скопления людей.

На территории Южной Каролины зафиксировано около четырех тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, погибли более 100 пациентов. Около 90 процентов умерших были старше 61. Среди погибших — 56 процентов афроамериканцев, при этом темнокожие составляют 27 процентов населения штата.

Ранее сообщалось, что в английском городе Атерстон, графство Уорвикшир, дочь умерла на похоронах скончавшейся от коронавируса матери. Во время погребальной службы у скорбящей британки случился сердечный приступ, реанимировать ее так и не удалось.

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Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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