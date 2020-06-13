Шесть детских лагерей Москвы прошли санэкспертизу Роспотребнадзора

13 июня 2020     16
Шесть детских лагерей Москвы прошли санэкспертизу Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Москве выдало шести детским лагерям положительные заключения с учетом новых рекомендаций при пандемии. Об этом говорится 13 июня в сообщении на сайте ведомства.

Как уточняется, санитарно-эпидемиологические экспертизы проводят еще в отношении двух учреждений. Управление продолжает контролировать подготовку детских оздоровительных организаций к летнему сезону.

Во всех детских лагерях российской столицы выполнены предписания по укреплению материально-технической базы, в них провели выборочный косметический ремонт, закупили новую мебель и оборудование. Также закуплены медицинские маски, перчатки, бактерицидные облучатели, антисептики, термометры.

Сотрудников лагерей обследуют на COVID-19.

Отмечается, что перед открытием оздоровительных учреждений проводятся лабораторные исследования воды из разводящей сети и скважин. «По результатам проведенных в настоящее время исследований питьевой воды по микробиологическим, санитарно-химическим и по радиологическим показателям все исследованные пробы соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям», — отметили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

9 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила сокращение длительности отдыха детей в летних лагерях в этом году. Две недели ― это летний отдых, а 21 день ― это уже оздоровление, отметила она.

По состоянию на 13 июня, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 520 129 человек, умерли 6 829 пациентов, выздоровели ― 274 641.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в российском регионе
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в российском регионе

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости. В результате падения воздушного судна Як-52 аэроклуба Добровольного …


Священник превратил церковь в бар в знак протеста
Священник превратил церковь в бар в знак протеста

Евангелическая церковь в Аргентине открылась под видом бара после пандемии коронавируса в стране. Это было сделано в знак протеста против …


На Афоне сильно загорелся лес
На Афоне сильно загорелся лес

Сильный лесной пожар произошел на территории монашеской республики Афон в Греции. Пожарная бригада борется с огнем уже второй день, однако …


Сафари парк «Тайган» открылся!
Сафари парк «Тайган» открылся!

12 июня был открыт знаменитый парк львов «Тайган». Правда, в связи с пандемией коронавируса открытие в этом году прошло тихо …


В Красноперекопске задержан подозреваемый в сбыте наркотиков
В Красноперекопске задержан подозреваемый в сбыте наркотиков

Ранее не судимый 48-летний житель Красноперекопска задержан по подозрению в сбыте наркотиков. На Центральном рынке в дневное время мужчина продал …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты