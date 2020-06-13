Шесть детских лагерей Москвы прошли санэкспертизу Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Москве выдало шести детским лагерям положительные заключения с учетом новых рекомендаций при пандемии. Об этом говорится 13 июня в сообщении на сайте ведомства.

Как уточняется, санитарно-эпидемиологические экспертизы проводят еще в отношении двух учреждений. Управление продолжает контролировать подготовку детских оздоровительных организаций к летнему сезону.

Во всех детских лагерях российской столицы выполнены предписания по укреплению материально-технической базы, в них провели выборочный косметический ремонт, закупили новую мебель и оборудование. Также закуплены медицинские маски, перчатки, бактерицидные облучатели, антисептики, термометры.

Сотрудников лагерей обследуют на COVID-19.

Отмечается, что перед открытием оздоровительных учреждений проводятся лабораторные исследования воды из разводящей сети и скважин. «По результатам проведенных в настоящее время исследований питьевой воды по микробиологическим, санитарно-химическим и по радиологическим показателям все исследованные пробы соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям», — отметили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

9 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила сокращение длительности отдыха детей в летних лагерях в этом году. Две недели ― это летний отдых, а 21 день ― это уже оздоровление, отметила она.

По состоянию на 13 июня, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 520 129 человек, умерли 6 829 пациентов, выздоровели ― 274 641.

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