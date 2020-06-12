Шэрон Стоун рассказала о пережитом ударе молнии

12 июня 2020     14
Шэрон Стоун рассказала о пережитом ударе молнии

Голливудская актриса Шэрон Стоун заявила, что выжила после удара молнии. Об этом 11 июня пишет издание The Sun.

Своими воспоминаниями она поделилась с комиком Бреттом Гольдштейном для его подкаста, при этом не уточнив, когда именно это произошло. По словам Стоун, она подверглась электрическому заряду в момент, когда на кухне набирала воду из крана, а в это время молния ударила в колодец, отвечавший за водоснабжение в доме.

«Меня подбросило в воздух и отшвырнуло через всю кухню. Я ударилась о холодильник. Я была в шоке», — отметила актриса, добавив, что еще некоторое время неподвижно лежала на полу.

По ее словам, мать была дома в этот момент и смогла вовремя привести ее в чувство, а затем отвезти в больницу в Беверли-Хиллз.

Стоун утверждает, что результаты ЭКГ при поступлении показали, что в ее теле сохранялся электрический заряд, поэтому ей пришлось провести 10 дней под присмотром врачей.

Ранее актриса рассказала о перенесенном ею в 2001 году кровоизлиянии в мозг. По словам Стоун, врачи тогда оценивали ее шансы выжить в 5%.

Источник: Газета Известия

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