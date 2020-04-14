Шнуров в стихах сравнил «старенький зад» Собчак с сухофруктом

12 апреля 2020     56
Шнуров в стихах сравнил «старенький зад» Собчак с сухофруктом

Музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение «старенькому заду» Ксении Собчак, отреагировав таким образом на фото, выложенное телеведущей в блоге. Артист опубликовал произведение на своей странице в Instagram.

Смотрите снова, ну и ну!
Собчак, мы ею гОрды!
Колготки плотно натянув,
Всем жопой тычет в морды.
На фото самый «лучший друг»
Зад старенький, но верткий.
Вновь показала сухофрукт,
В узорчатой обертке.

Смотрите снова, ну и ну! Собчак, мы ею гОрды! Колготки плотно натянув, Всем жопой тычет в морды. На фото самый «лучший друг» Зад старенький, но верткий. Вновь показала сухофрукт, В узорчатой обёртке.

Фото опубликовано @shnurovs

Ранее Шнуров выложил матерную песню о резком росте продаж алкоголя в России, высказался в стихах на тему отказа чиновников поддержать бизнес и спел о продлении выходных дней из-за пандемии коронавируса.

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Источник: Лента.Ру

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Комментарии к публикации

  1. Игорь - 12.04.2020

    Мы с ней болеем за страну,
    Мы с нею из одной когорты.
    Мы объявили всем войну,
    Кто недостаточно упёрты.

    Властям не взять нас на испуг,
    Ведь тоже мы сидим засаде.
    Чтоб не застигли где-то, вдруг,
    Мы в наполнитель дома гадим.

    Когда накопится, я сам
    Всё в свёрток, и в ближайший ящик.
    А что-то сразу в Instagram,
    Всё почитатели растащат.


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