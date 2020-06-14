Шпагат невесты Роналду поразил фанатов

14 июня 2020     17
Шпагат невесты Роналду поразил фанатов

Невеста нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила в Instagram фотографию во время тренировки и поразила пользователей сети.

Родригес попозировала в обтягивающих лосинах. При этом она выполняла шпагат. Пользователи оценили растяжку модели и посчитали, что она находится в идеальной форме. «Кришу повезло с такой красавицей!» «Выглядит очень сексуально, ждем еще фотографий», — писали фанаты.

12 июня Родригес рассказала о стыде из-за тренировок с Роналду. Она отметила потрясающую работоспособность форварда и добавила, что жених стал ее мотиватором и источником вдохновения.

Пара встречается с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Трамп отказался смотреть матчи сборной США по футболу
Трамп отказался смотреть матчи сборной США по футболу

Президент США Дональд Трамп перестанет смотреть матчи национальной сборной по футболу после того, как игрокам разрешили не вставать при исполнении …


Испания откроет свои границы со странами Шенгена 21 июня
Испания откроет свои границы со странами Шенгена 21 июня

Испания 21 июня откроет границы со странами Шенгена. Об этом в воскресенье, 14 июня, заявил премьер-министр страны Педро Санчес в …


В Севастополе обновили городскую Доску почета
В Севастополе обновили городскую Доску почета

Ко Дню основания Севастополя по традиции обновили городскую Доску почета. На церемония торжественного открытия врио губернатора Михаил Развозжаев вручил сертификаты …


Появилось видео с места столкновения двух самолетов в аэропорту Пулково
Появилось видео с места столкновения двух самолетов в аэропорту Пулково

@mashmoyka / Telegram Появилось видео с места столкновения двух самолетов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Кадры публикует Telegram-канал «Mash на …


Шпагат невесты Роналду поразил фанатов
Шпагат невесты Роналду поразил фанатов

Невеста нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила в Instagram фотографию во время тренировки и поразила пользователей сети. Родригес …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты