Шпионившего в пользу России австрийского полковника посадили и выпустили

9 июня 2020     11
Шпионившего в пользу России австрийского полковника посадили и выпустили

Отставного полковника Вооруженных сил Австрии приговорили в Зальцбурге к трем годам тюремного заключения за шпионаж в пользу России. Об этом сообщает ТАСС.

Суд присяжных признал 71-летнего Мартина М. виновным в разглашении государственной тайны и преднамеренном разглашении военных секретов.

Ему зачли срок пребывания в СИЗО и отпустили на свободу.

В ноябре 2018 года шпион дал признательные показания. Он рассказал, что получил от российской стороны 300 тысяч евро за свою работу. Полковник работал в отделе структурного планирования Министерства обороны Австрии и мог знать о содержании важных переговоров в ведомстве. При этом доступа к секретным данным он не имел.

По мнению австрийских властей, агент более 20 лет работал на российскую разведку и предоставлял данные об австрийских ВВС, артиллерии, миграционной ситуации в стране, а также передавал личную информацию старших офицеров армии.

После этого глава австрийского МИД Карин Кнайсль заявила, что шпионский скандал, разразившийся между Россией и Австрией, не отразится на отношениях двух стран. По ее словам, правительства стран могут «отделять одно от другого» и стараются решать проблемы совместно и устранять противоречия.

Источник: Лента.Ру

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