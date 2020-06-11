Штраф за прогулки с собаками в неположенном месте введут в Удмуртии

В Удмуртии планируют ввести штрафы за выгул собак на детских и спортивных площадках. Также владельцам питомцев придется за платить за оставленные на улице продукты жизнедеятельности животных.

По данным Госсовета, для введена штрафов муниципалитеты республики должны утвердить допустимые места выгула собак. Административная ответственность последует за выгул питомца вне утвержденных площадок. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Штраф за нарушение требований муниципальных актов составит 1-2 тыс. рублей для физических лиц, до 10 тыс. рублей для должностных лиц и до 30 тыс. рублей для юридических лиц.

Ранее, 29 мая, Минюст России разместил доработанный вариант КоАПа для публичного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Документ предусматривает штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для владельца опасной собаки, показавшейся на улице без намордника.