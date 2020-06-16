Штрафы до 206 млн рублей выписали магазинам в Москве за отсутствие масок

Более 1 тыс. магазинов в Москве оштрафованы на сумму до 206 млн рублей за отсутствие масок и перчаток у работников и покупателей. Об этом рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк 16 июня.

«Рейды начали проводить с 13 мая, и с этого дня по настоящее время в отношении предприятий торговли составлено 1145 административных материалов на сумму от 76,07 млн до 206,25 млн рублей. При этом за период с 1 июня, дня открытия непродовольственных магазинов, составлено 508 протоколов о нарушении масочно-перчаточного режима», — цитирует его ТАСС.

По его словам, на продовольственные и непродовольственные магазины приходится почти равное количество нарушений: за последние две недели было составлено 250 и 258 протоколов соответственно. Больше всего штрафов выписано в отношении предприятий торговли в Восточном, Южном и Западном округах столицы.

На фоне пандемии коронавируса магазины обязаны соблюдать меры повышенной готовности: осуществлять контроль температуры у сотрудников, усилить санитарную уборку торговых залов, регулярно обрабатывать поверхности. Работники и посетители должны соблюдать безопасную дистанцию, носить маски и перчатки.

Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы составляет 4 тыс. рублей; за несоблюдение санитарных норм для юридический лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, объяснил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

16 июня в столице вступило в силу очередное послабление карантинных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса. Работу могут возобновить стоматологические клиники и компании, работающие в сфере недвижимости, бухгалтерского учета, лизинга, права, рекламы, консультирования по вопросам управления и исследований рынка. Открываются летние веранды, по электронным билетам можно попасть в музеи, выставочные залы и зоопарки, а в библиотеки — оп предварительной записи.

Разрешается проводить спортивные мероприятия при числе посетителей не больше 10% от общей вместимости спортивного сооружения.

Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, несмотря на снятие ряда карантинных мер, количество выявляемых случаев заболевания COVID-19 снижается. При этом важно, чтобы эпидемиологическая ситуация в городе оставалась управляемой и позволяла делать следующие шаги.

4 июня президент России Владимир Путин заявил об улучшении и стабилизации ситуации с коронавирусом в стране, пишет «Газета.ру». Он призывал выходить из ограничений спокойно и осознанно, «но как можно быстрее». В Роспотребнадзоре отмечали, что снять карантинные меры можно будет в три этапа. 12 июня федеральный оперштаб опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений.