Шубенков восхвалил СССР и вспомнил о боявшемся социализма мире

17 апреля 2020     8
Шубенков восхвалил СССР и вспомнил о боявшемся социализма мире

Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков рассказал об отношении к социализму и СССР. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Зачем критиковать СССР? Уже столько лет прошло, а он как красная тряпка. В XX веке весь мир был напуган и боялись до усрачки социализма. Оказалось, что общество объединяется не на правах, а на понятии, что человек человеку друг и товарищ», — заявил Шубенков.

Спортсмен посчитал, что нынешняя коммерциализированная система не работает. «У нас должно быть так, что ты привел ребенка в секцию, и он туда ходит на постоянной основе. Не тратится на экипировку, поездки и медицину», — выразил мнение он.

В феврале этого года Шубенков вспомнил о желании уехать из России. Он признал, что тренировки за рубежом могли бы помочь избежать проблем из-за допингового скандала вокруг российского спорта.

Шубенков — чемпион мира 2015 года. На его счету два серебра и бронза мировых первенств. На международных соревнованиях россиянин выступает в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.

Источник: Лента.Ру

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