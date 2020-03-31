Сидящих на карантине россиян предупредили о проблемах со здоровьем

31 марта 2020     14
Сидящих на карантине россиян предупредили о проблемах со здоровьем

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» дал россиянам советы о том, как в условиях самоизоляции не набрать лишний вес и не заработать проблем со здоровьем во время карантина. Исследование имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

«Снижение иммунитета, нарушение обмена веществ и работы ЖКТ, обострение хронических заболеваний, бессонница, раздражительность — вот неполный список потенциальных проблем со здоровьем, которые ждут людей, запертых в квартирах», — предупредили специалисты.

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18:06 — 25 марта

В «Росконтроле» подчеркивают, что в меню обязательно должны быть белковые блюда: мясо, рыба, творог или яйца. Что касается гарниров, то они должны быть овощными, чтобы не набрать вес. «Крупы, макароны, картофель едим не больше одной порции в день», — говорят эксперты. Также в день рекомендуется съедать не менее трех фруктов и пить примерно полтора литра воды. Специалисты рекомендуют отказаться от сладостей, фастфуда и алкоголя. Последний, уточнили в «Росконтроле», усиливает токсическую нагрузку на организм, что подрывает его защитные силы. Иммунитет помогут укрепить лук, чеснок и имбирь.

Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей по указу президента России Владимира Путина. Это сделано для того, чтобы сдержать распространение коронавируса. По данным на 30 марта, в стране официально насчитывается 1836 зараженных, большая часть из них находится в Москве.

Ранее в марте специалисты «Росконтроля» давали советы по посещению магазинов во время эпидемии. В частности, безопаснее взять тележку, а не корзинку — так контакт с предметами, которые трогали другие люди, будет меньше.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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