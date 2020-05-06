Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России

Цена нефти в $10 за баррель является приемлемой для России. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Источник: Газета Известия
Цена нефти в $10 за баррель является приемлемой для России. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Источник: Газета Известия
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