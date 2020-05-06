Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России

Цена нефти в $10 за баррель является приемлемой для России. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

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В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе 00:10 В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании. Об этом информирует …



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Трамп открестился от участия в попытке госпереворота в Венесуэле Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство США не имеет никакого отношения к тому, что власти Венесуэлы называют провалившейся попыткой …

