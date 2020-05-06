Силуанов рассказал о работе Мишустина во время болезни

Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого ранее диагностировали коронавирус, активно вовлечен в трудовой процесс и находится на связи с коллегами. Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, премьер находится на постоянной связи по телефону. Силуанов отметил, что сегодняшние коммуникации позволяют без проблем взаимодействовать с коллегами удаленно. Также министр пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и добавил, что от вируса никто не застрахован.

30 апреля Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину о том, что его тесты на коронавирус дали положительные результаты. Глава правительства отправился на самоизоляцию и под присмотр врачей, предложив российскому лидеру кандидатуру первого вице-премьера Андрея Белоусова в качестве врио председателя правительства России. Позднее Путин подписал соответствующий указ.

Все члены правительства, контактировавшие с заболевшим премьером, изолированы и проходят дополнительное тестирование. Кабмин продолжает работу в штатном режиме.

По данным на 4:20 6 мая в России подтверждено 155 370 случаев инфицирования, выздоровели 19 865 пациентов, скончались 1 451 человек.

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