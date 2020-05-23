Сингапурские ученые назвали срок заразности пациентов с COVID-19

23 мая 2020     7
Сингапурские ученые назвали срок заразности пациентов с COVID-19

Сингапурские ученые пришли к выводу, что пациенты с подтвержденным COVID-19 перестают быть заразными спустя 11 дней после появления симптомов. Об этом 23 мая сообщила газета The Straits Times.

По их мнению, анализы пациентов, которые идут на поправку, могут показывать наличие коронавируса, однако «он уже не опасен». Как отметил исполнительный директор Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура Лэо И Синь, у исследователей есть большая доказательная база того, что человек с COVID-19 перестает быть заразным через 11 дней после появления симптомов. При этом есть исключения в виде онкобольных пациентов, которые проходят химиотерапию и тех, кто принимает специальные препараты после пересадки органов.

«Тесты обнаруживают лишь часть генома вируса, но не способны установить его жизнеспособность и возможность передачи другому человеку», — отмечают ученые.

Ранее, 22 мая, замдиректора НИИ Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что первые результаты исследования вакцины от коронавируса на людях появятся в России в начале июля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 23 мая, на планете зарегистрировано свыше 5,3 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 340 тыс. человек, вылечились — 2,1 млн.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Кабмин выделил 25 млрд рублей на поддержку российского автопрома
Кабмин выделил 25 млрд рублей на поддержку российского автопрома

17:53 Правительство России приняло решение о выделении 25 млрд рублей на поддержку российских автопроизводителей. © Максим Блинов РИА Новости Об …


СМИ: Хёведес не прилетел в Москву из-за боязни COVID-19 и хочет уйти из «Локомотива»
СМИ: Хёведес не прилетел в Москву из-за боязни COVID-19 и хочет уйти из «Локомотива»

17:57 Немецкий футболист Бенедикт Хёведес не вернулся в Москву в назначенный день для того, чтобы приступить к тренировкам с «Локомотивом». …


Сингапурские ученые назвали срок заразности пациентов с COVID-19
Сингапурские ученые назвали срок заразности пациентов с COVID-19

Сингапурские ученые пришли к выводу, что пациенты с подтвержденным COVID-19 перестают быть заразными спустя 11 дней после появления симптомов. Об …


СК обнародовал кадры с места захвата заложников в московском банке
СК обнародовал кадры с места захвата заложников в московском банке

Следственный комитет России обнародовал на твоем канале YouTube съемку с места задержания мужчины, захватившего заложников в московском отделении Альфа-Банка. На …


В Крыму подписан контракт на строительство российских аналогов «Мистралей»
В Крыму подписан контракт на строительство российских аналогов «Мистралей»

На керченском судостроительном заводе «Залив» будет построено два первых российских вертолетоносца. Общая сумма контракта на постройку универсальных десантных кораблей составляет …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты