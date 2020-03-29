Синоптик предупредил москвичей о смене погоды уже в выходные

29 марта 2020     10
Синоптик предупредил москвичей о смене погоды уже в выходные

Погода изменится в Москве уже к вечеру воскресенья, 29 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, несмотря на теплую погоду в субботу, уже 30 марта приблизится атмосферный фронт, который принесет резкое похолодание, передает RT.

Леус отметил, что в ночь на понедельник в столице пройдут дожди, переходящие в мокрый снег. В первый день недели ожидается гололедица и температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.

«Холодно будет в течение всей следующей недели. Особенно это будет заметно во вторник и в среду», — сказал синоптик.

Он добавил, что температура будет ниже климатической нормы. Небольшое потепление ожидается только в конце недели.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 28 марта в Москве был установлен рекорд тепла — воздух прогрелся до +16,3 градуса.

Источник: Газета Известия

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