Синоптики предупредили о заморозках в Подмосковье в ночь на 25 мая

На территории Московской области в ночь на 25 мая ожидаются заморозки. Об этом 24 мая сообщается на сайте «Метеоновости».

По словам специалистов, минувшей ночью заморозки зафиксировали в северо-западных и части западных регионов европейской части страны. Аналогичный прогноз сохраняется и на следующую ночь.

«Наиболее вероятны они на востоке и севере Северо-Западного округа и в северных областях Центрального округа, в том числе и на севере Московской области», — цитирует синоптиков РИАМО.

Помимо этого, холодный фронт позволил проникнуть полярному воздуху и в южные регионы европейской России.

Метеорологи отмечают, что заморозки опасны для растений в период вегетации и завязи плодов.

23 мая в Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве. По словам синоптиков, период холодной погоды в столице затянулся. Температура отстает от весеннего графика больше чем на месяц. Потеплеть в городе, по прогнозам, должно с 25 мая.