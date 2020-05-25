Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 25 мая

Жителей Москвы и Подмосковья в понедельник, 25 мая, ожидает переменная облачность и до 18 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице воздух прогреется до 16-18 градусов, без осадков. Ночью столбик термометра упадет до 5-7 градусов тепла.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

В Московской области дневная температура будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла, ночная – от 3 до 8 градусов.

В воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тепло в московский регион постепенно начнет возвращаться в начале недели. 30 мая и 31 мая температура будет уже выше 20-градусной отметки.

21 мая Роман Вильфанд спрогнозировал теплое, но неоднородное лето в России. По его словам, будут периоды очень теплой погоды, длительные периоды жаркой погоды, но потом последует понижение температуры.