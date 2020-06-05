Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 5 июня

Жителей Москвы и Подмосковья в пятницу, 5 ноября, ждет теплая дождливая погода и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице воздух прогреется до 21 градуса тепла, а ночью температура составит 10–12 градусов. В Подмосковье ожидается 17–22 градуса тепла, а ночью немного похолодает до 8–13 градусов.

Однако дожди еще не покинут столичный регион, в отдельных районах ожидаются грозы. В связи с ухудшением погодных условий в московском регионе в пятницу объявлен оранжевый уровень опасности.

Скорость южного и юго-восточного ветра в столичном регионе составит 5–10 м/с, местами с порывами до 17 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.

С субботы, 6 июня, на европейской территории России установится температурный фон выше нормы. Об этом 4 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам специалистов, в Северо-западном федеральном округе и на северо-востоке территории аномалии будут достигать 10 градусов.

Специалист уточнил, что такая аномально теплая погода сохранится минимум до 10 июня. В Москве температура воздуха будет на 6 градусов выше нормы. По данным синоптиков Гидрометцентра, в субботу — плюс 22–24 градуса, в воскресенье — плюс 25–27 градусов, в понедельник и вторник — плюс 23–28 градусов, в среду — плюс 26–31 градус.