Синоптики сообщили о погоде в Москве и Подмосковье 22 мая

В пятницу, 22 мая, москвичей и жителей Подмосковья ждет облачная погода с дождем, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве столбик термометра покажет от +8 до +10 градусов тепла, ночью похолодает до +4…+6 градусов. По области температура не поднимется выше 13 градусов, в ночные часы ожидается от 1 до 6 градусов выше нуля.

Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 744 мм ртутного столба, отмечает «Газета.ру».

На территории Московской области в ночные и утренние часы до 23 мая возможны заморозки. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

20 мая сообщалось, что подачу тепла в квартиры и на социальные объекты в Московской области возобновили из-за холодной погоды. Отопление включили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.