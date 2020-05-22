Ситуацию в российском бизнесе назвали катастрофой

Половина (53 процента) малых и средних предприятий (МСП) назвали ситуацию с бизнесом в России катастрофой. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Более половины бизнесменов (62,2 процента) оценили шансы на выживание своей компании в 50 процентов и ниже. Уверенность в том, что смогут пережить кризис, высказали только 13,4 процента респондентов. Компании перечислили основные проблемы бизнеса, вызванные простоем экономики из-за мер по сдерживанию коронавируса: невозможность платить зарплату и налоги на оплату труда, сложности с арендой, неплатежи во стороны контрагентов.

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При этом представители МСП в основном отрицательно или скорее отрицательно оценили действия российских властей по поддержке предпринимателей. Такое мнение высказали 55 процентов опрошенных. Положительно меры оценили только 6,6 процента, а скорее положительно — 21,2 процента.

Между тем поддержка малого и среднего бизнеса составляет основную часть антикризисного плана российского правительства, стоимость которого оценивается в 3,1 триллиона рублей, или 2,6 процента ВВП. На помощь МСП собираются потратить 1,9 триллиона рублей, однако на «живые» деньги придется менее 20 процентов этой суммы.

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Источник: Лента.Ру