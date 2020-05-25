Скончался американский джазовый барабанщик Джимми Кобб

25 мая 2020     14
Скончался американский джазовый барабанщик Джимми Кобб

В Нью-Йорке в возрасте 91 года скончался американский джазовый барабанщик Джимми Кобб, сообщает радиостанция NPR в понедельник, 25 мая.

Музыкант умер в своем доме на Манхэттене в воскресенье. Причиной смерти стал рак легких, сообщила его жена.

Кобб был последним живым участником первого состава квинтета Майлза Дэвиза, который считается одной из ключевых фигур американского джаза. Барабанщик принял участие в записи одного из легендарных альбомов Дэвиса Kind of Blue.

Также музыкант сотрудничал с известными музыкантами, в том числе с Диной Вашингтон, Перл Берри, Уэст Монтгомери и Билл Эванс.

Источник: Газета Известия

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