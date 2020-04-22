Скорая климатическая катастрофа вызовет отупение человечества

22 апреля 2020     8
Скорая климатическая катастрофа вызовет отупение человечества

Ученые Университета штата Колорадо в Боулдере предсказали, что повышение концентрации углекислого газа в будущем может привести к снижению интеллекта и сложного стратегического мышления у людей. Результаты исследования, в котором раскрываются причины скорого отупения человечества из-за глобального потепления, опубликованы в журнале GeoHealth.

К концу столетия, люди будут подвергаться воздействию высокого уровня диоксида углерода, который, согласно оценкам, будет достигать в помещении 1400 частей на миллион (ppm), что в три раза выше выше нынешней концентрации на открытом воздухе. В результате увеличится количество растворенного в крови углекислого газа и уменьшится приток кислорода в мозг. Известно, что это повышает сонливость и беспокойство, а также ухудшает когнитивные функции.

Эксперты прогнозируют, что, согласно катастрофическому сценарию изменения климата из-за непрекращающегося антропогенного сжигания углерода, уровень углекислого газа на открытом воздухе достигнет 930 ppm, а в городских районах — повысится на 100 ppm дополнительно. Согласно экспертам, повышенные концентрации парникового газа ухудшат способность планировать и принимать решения на 50 и 20 процентов, соответственно.

Источник: Лента.Ру

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