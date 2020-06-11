Скверы благоустраивают в рамках нацпроекта в Краснодарском крае

В Краснодарском крае в станице Азовской реконструировали зону отдыха. Общая площадь составляет около 2,5 тыс. кв. м. Там уложили тротуарную плитку, установили детский комплекс, высадили деревья, засеяли газон и оградили территорию.

Как пишет ИА «Кубанские новости», на эти цели было выделено более 5 млн рублей. Деньги поступили из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Благоустройство также ведется в сквере «Сосновая роща» в станице Северской. Там проложат велодорожки, установят тренажеры, опоры освещения и малые архитектурные формы, оборудуют спортивную и детскую площадки. Площадь территории – около 9 тыс. кв. м. На проведение работ направили порядка 7 млн рублей.

В Азовском микрорайоне также появится комфортная зона отдыха. Она займет площадь более 4 тыс. кв. м. Проект предусматривает создание пешеходных зон, обустройство спортивной и детской площадок, установку малых архитектурных форм.

Основные работы должны завершить к 1 сентября. Они проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На создание зоны отдыха планируется потратить более 16 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Образование» в Краснодарском крае создадут центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Принять первых педагогов планируется уже в новом учебном году.