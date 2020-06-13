Следователи начали проверку крушения самолета Як-52 под Самарой

13 июня 2020     11
Следователи начали проверку крушения самолета Як-52 под Самарой

Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало проверку по факту крушения самолета Як-52 в Самарской области в субботу, 13 июня.

«По предварительной информации, утром 13 июня 2020 года вблизи аэропорта у села Бобровка Самарской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Як-52.На борту самолета находилось два человека, они погибли», ― уточнили в пресс-службе управления.

В настоящий момент следователи осматривают место происшествия.

Самолет Як-52 ранее, в субботу, совершил жесткую посадку в Самарской области. Как сообщалось, за штурвалом воздушного судна был курсант, проходивший обучение второй год. Вместе с ним на борту находился военный летчик-инструктор 1-го класса, стаж которого превышает 4000 часов полета.

По данным источника «Известий», 18-летний курсант Анатолий Б. и его 56-летний инструктор Дмитрий Ш. в результате крушения погибли. В тоже время сообщалось, что на земле после жесткой посадки самолета разрушений нет.

Региональная транспортная прокуратура также начала проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства крушения. Як-52 принадлежит самарскому аэроклубу ДОСААФ.

30 марта самолет Як-52 потерпел крушение в Нижегородской области во время учебно-тренировочного занятия. Погибших и пострадавших нет. ЧП произошло во время отработки поворотов на земле. Самолет задел землю винтом и загорелся.

Источник: Газета Известия

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