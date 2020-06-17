Слова Емельяненко о «голубых звездах» напомнили фанатам о скандале с Киркоровым

17 июня 2020     11
Слова Емельяненко о «голубых звездах» напомнили фанатам о скандале с Киркоровым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram высказался о «голубых звездах» и напомнил фанатам о скандале с певцом Филиппом Киркоровым, изобразившим десантника-гея.

«Слушаю группу Centr, и вспомнил о скандале, который сейчас на просторах новостных СМИ. Лучше прям слова не подберешь, а поется там так — “Звезды голубые и голубые звезды”. Я думаю вы поняли, о чем я», — сказал Емельяненко. Многие подписчики стали отмечать в комментариях Киркорова.

Емельяненко тренируется в бойцовском клубе «Ахмат». Его последний бой по правилам MMA прошел под эгидой грозненского промоушена и завершился вничью. Всего на счету спортсмена 29 побед и семь поражений в MMA.

13 июня Киркоров записал юмористическое видео, где он изображал десантника-гея, записывающего видеообращение своему сослуживцу. После этого глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, в прошлом руководивший Воздушно-десантными войсками, раскритиковал певца и потребовал удалить этот ролик.

Источник: Лента.Ру

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