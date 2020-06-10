Смертельный наезд машины российского полицейского на людей попал на видео

t.me/rian_ru

Появилось видео смертельного наезда автомобиля, за рулем которого находился российский полицейский, на трех пешеходов в Воронеже. Запись опубликовало РИА Новости.

После ДТП водитель задержан. Авария произошла 9 июня около 19:25 по московскому времени на Ленинском проспекте. По предварительным данным, полицейский не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил трех человек. Один из них умер от полученных травм. Еще две женщины находятся в реанимации.

Признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружено. Среди возможных причин ДТП рассматриваются неисправность автомобиля и уход от столкновения с другим транспортным средством.

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Источник: Лента.Ру