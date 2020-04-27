СМИ КНДР продолжают сообщать об активной деятельности Ким Чен Ына

27 апреля 2020     11
СМИ КНДР продолжают сообщать об активной деятельности Ким Чен Ына

Северокорейские СМИ продолжают докладывать о работе лидера страны Ким Чен Ына на фоне слухов о его смерти. Так газета «Нодон синмун» сообщила, что руководитель КНДР направил благодарность строителям туристического комплекса «Вонсан-Кальма». При этом новостей о публичных мероприятиях с участием Ким Чен Ына по-прежнему нет.

В статье говорится, что «уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын» направил благодарность рабочим и сотрудникам, которые активно помогали в строительстве прибрежного туристического комплекса.

Накануне северокорейские СМИ сообщали об аналогичном поздравлении в адрес участников другой крупной стройки последних лет – города Самджиён.

Ранее в субботу издание New York Post сообщило о возможной смерти северокорейского лидера. По данным журналистов, заместитель директора гонконгского спутникового телевидения HKSTV утверждал, что Ким Чен Ын мертв, ссылаясь на «очень солидный источник». В свою очередь, глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что данная информация не соответствует действительности.

Впервые сообщения о якобы ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера появились 21 апреля. Как сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США, здоровье Ким Чен Ына пошатнулось после перенесенной хирургической операции. С 11 апреля глава КНДР не появлялся на публике и впервые за восемь лет пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына, о котором сообщали некоторые американские СМИ, не соответствуют действительности.

Источник: Газета Известия

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