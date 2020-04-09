СМИ назвали предварительную причину пожара в доме престарелых в Москве

Разрушение топливоподводящих элементов расширительного бака с последующим воспламенением горючей жидкости могло вызвать пожар в доме престарелых в Москве. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Других подробностей телеканал не сообщает.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной происшествия могло стать короткое замыкание.

В результате пожара, который произошел в районе Кунцево на 3-й Мякининской улице вечером 8 апреля, госпитализированы 16 человек, четверо погибли. Загорелся цокольный этаж частного пансионата для престарелых. Площадь возгорания составила 15 кв. м.

Главное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту произошедшего.

В пансионате ранее Роспотребнадзор выявил нарушения во время проведения проверки. В частности, в учреждении не было специально отведенных помещений для глаженья. Постояльцы пользовались утюгами в общих комнатах.