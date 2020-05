СМИ назвали возможную дату боя Тайсона и Холифилда

Бой между двумя американскими боксерами Эвандером Холифилдом и Майком Тайсоном может состояться 11 июля в Саудовской Аравии. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник в социальных сетях.

Отмечается, что накануне пользователь Twitter под ником @grandeparceiro разместил в своем аккаунте афишу возможного противостояния двух легендарных боксеров-тяжеловесов.

Официальных подтверждений встречи от представителей боксеров не поступало.

25 апреля о своем возможном возвращении на ринг рассказал Тайсон. При этом, боксер отметил, что его интересуют благотворительные турниры. 53-летний боксер заявил, что планирует провести несколько показательных боев и набрать форму.

В начале мая о своем возвращении на ринг объявил и 57-летний Холифилд. Соответствующее заявление спортсмен опубликовал на своей странице в Twitter.

Are you ready? The moment you’ve all been waiting for…

The Champ is back! 🥊 I’d like to announce that I will be making a comeback to the ring. I will be fighting in exhibition matches for a great cause: #Unite4OurFight. Learn more: https://t.co/dfSo0HvV2O pic.twitter.com/8PfrzalHty

— Evander Holyfield (@holyfield) May 6, 2020