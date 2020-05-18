СМИ назвали возможную дату боя Тайсона и Холифилда

Бой между двумя американскими боксерами Эвандером Холифилдом и Майком Тайсоном может состояться 11 июля в Саудовской Аравии. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник в социальных сетях.

Отмечается, что накануне пользователь Twitter под ником @grandeparceiro разместил в своем аккаунте афишу возможного противостояния двух легендарных боксеров-тяжеловесов.

Официальных подтверждений встречи от представителей боксеров не поступало.

25 апреля о своем возможном возвращении на ринг рассказал Тайсон. При этом, боксер отметил, что его интересуют благотворительные турниры. 53-летний боксер заявил, что планирует провести несколько показательных боев и набрать форму.

В начале мая о своем возвращении на ринг объявил и 57-летний Холифилд. Соответствующее заявление спортсмен опубликовал на своей странице в Twitter.

Are you ready? The moment you’ve all been waiting for…

The Champ is back! 🥊 I’d like to announce that I will be making a comeback to the ring. I will be fighting in exhibition matches for a great cause: #Unite4OurFight. Learn more: https://t.co/dfSo0HvV2O pic.twitter.com/8PfrzalHty — Evander Holyfield (@holyfield) May 6, 2020

14 мая издание The Sun сообщало, что Холифилд не исключает возможность встретиться с Тайсоном в третий раз при условии выгодного финансового предложения.

Легендарные боксеры встречались на ринге в 1996 и в 1997 годах, причем оба раза победителем был Холифилд. Во время матча-реванша Тайсон откусил своему сопернику кусочек уха, за что был дисквалифицирован, лишен боксерской лицензии и оштрафован на $3 млн.

Свой последний поединок Холифилд провел в 2011 году с бойцом Брайаном Нильсеном. В общем зачете на счету у Эвандера 44 победы, две ничьи и десять поражений. У Тайсона последний профессиональный бой состоялся в 2005 году, тогда он проиграл ирландскому боксеру Кевину Макбрайду. За всю свою карьеру Тайсон провел 56 боев, из которых выиграл 50 (44 нокаутом).