СМИ сообщили о начале нового заседания ОПЕК+ по сделке

Новое заседание стан— участниц ОПЕК+, на котором должна быть окончательна согласована сделка о сокращении добычи нефти началось. Об этом в воскресенье, 12 апреля, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в одной из делегаций, участвующий на заседании.

Сообщается, что договоренности с Мексикой о сокращении добычи нефти пока не достигнуты.

Ранее о том, что повторное заседание в формате видеоконференции в воскресенье сообщила министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

Новость дополняется.