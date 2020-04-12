СМИ сообщили о начале нового заседания ОПЕК+ по сделке

12 апреля 2020     13
СМИ сообщили о начале нового заседания ОПЕК+ по сделке

Новое заседание стан— участниц ОПЕК+, на котором должна быть окончательна согласована сделка о сокращении добычи нефти началось. Об этом в воскресенье, 12 апреля, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в одной из делегаций, участвующий на заседании.

Сообщается, что договоренности с Мексикой о сокращении добычи нефти пока не достигнуты.

Ранее о том, что повторное заседание в формате видеоконференции в воскресенье сообщила министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

Новость дополняется.

Источник: Газета Известия

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