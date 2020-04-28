СМИ сообщили об убийстве бойцом ВСУ двух сослуживцев в Донбассе

28 апреля 2020     19
СМИ сообщили об убийстве бойцом ВСУ двух сослуживцев в Донбассе

Украинский военнослужащий под действием наркотических веществ расстрелял двух сослуживцев в Донбассе, сообщил 27 апреля портал «Русская весна».

По данным издания, инцидент произошел в районе расположения 58-й бригады ВСУ вблизи населенного пункта Зайцево.

Отмечается, что один из военнослужащих употребил наркотические вещества и, находясь на дежурстве, по ошибке принял сослуживцев за ополченцев. В итоге был открыт огонь на поражение, двое бойцов ВСУ погибли, один получил ранения.

Стрелявший военнослужащий скрылся с места происшествия, сейчас военная полиция ведет его поиск, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В сентябре прошлого года в ЛНР сообщили, что украинские десантники и бойцы пехоты устроили массовую драку, в результате которой пострадали 15 человек.

Источник: Газета Известия

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