СМИ узнали о модернизации американских ядерных ракет в Германии

10 апреля 2020     1
СМИ узнали о модернизации американских ядерных ракет в Германии

Соединенные Штаты модернизировали почти 20 ядерных боеголовок, которые находятся на территории Германии. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил журнал Spiegel.

По информации издания, американские ВВС осенью 2019 года вывезли ядерные боеголовки типа Б-61 (B-61) с военной базы Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и доставлены в США. Там их программное обеспечение было модернизировано.

Отмечается, что администрация США проинформировало правительство ФРГ об операции незадолго до ее начала. В качестве подстраховки была задействована армия Германии, которую планировалось подключить к транспортировке в случае непредвиденных обстоятельств.

Ядерные боеголовки в Бюхеле являются частью натовской программы, официально ни немецкая, ни американская сторона не подтверждает их размещения.

В конце марта член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что американское ядерное оружие находится на территории ФРГ, потому что Германия до сих пор фактически находится в состоянии оккупированной страны.

Источник: Газета Известия

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