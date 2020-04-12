СМИ узнали о воспалении легких у историка моды Александра Васильева

12 апреля 2020     1
СМИ узнали о воспалении легких у историка моды Александра Васильева

Воспаление легких диагностировали у историка моды Александра Васильева. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на телеведущую Екатерину Гордон.

«Сегодня узнала, что уже второй мой коллега болен двусторонней пневмонией», — сообщила Гордон, которая вместе с Васильевым ведет телешоу телешоу «Модный приговор».

По ее словам, у Васильева взяли анализ на коронавирус, но результаты еще не получены.

Гордон добавила, что сам также собирается пройти тест на коронавирус.

Ранее Александр Васильев комментировал СМИ госпитализацию певицы Надежды Бабкиной. По словам историка моды, он не пересекался с артисткой на съемках.

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».

Источник: Газета Известия

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