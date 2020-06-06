СМИ узнали о возможном сокрытии США утечки фтора на базе ВВС в Японии

Многократное превышение норм содержания токсичных фторорганических соединений было зафиксировано в водоемах рядом с базой американских ВВС на южном японском острове Окинава в 2018 году. Об этом в субботу, 6 июня, сообщило агентство «Киодо», в распоряжении которого оказались результаты проведенного американской стороной исследования качества воды.

В частности, в пробах, собранных в августе 2018 года, концентрация фторорганических соединений, которые используются в пенных огнетушителях, а также в масле для авиационных двигателей, была превышена более чем в 700 раз, передает ТАСС.

В сентябре концентрация вредных веществ в реке, которая протекает через территорию базы, снизилась, но все равно превышала нормальные показатели. Минобороны Японии, как отмечает Киодо, не получало этих отчетов американской стороны, и никакой конкретной информации об утечке тогда не поступало.

В апреле этого года на другой военной базе США на Окинаве — Футэмма — произошел выброс ядовитых веществ, используемых в пожаротушении. Тогда Министерство обороны Японии получило доступ к месту утечки и участвовало в расследовании причин случившегося.

В январе 2020 года сообщалось, что токсичные субстанции были обнаружены в колодце, расположенном рядом с базой ВВС США Йокота, которая находится в черте префектуры Токио.