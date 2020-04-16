СМИ узнали о задержании адвоката бывшего министра Абызова

Следователи задержали в Москве Александра Вершинина — адвоката, представляющего интересы бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщил 16 апреля источник в правоохранительных органах.

Вершинин, по данным ТАСС, задержан по подозрению в мошенничестве в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

По данным другого источника, с адвокатом уже ведутся следственные действия, ведется его допрос. Суд в ближайшее время решит вопрос об избрании меры пресечению.

Связаться с адвокатом Абызова не удалось.

Вершинин в разные годы был одним из защитников осужденного экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, представлял интересы майора полиции Дениса Евсюкова.

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