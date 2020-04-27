Снаряд времен войны нашли в лесу под брянским городом Сельцо

27 апреля 2020     30
Снаряд времен войны нашли в лесу под брянским городом Сельцо

Под городом Сельцо в Брянской области найден артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Он пролежал в лесу более 70 лет.

Как пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на ГУ МЧС по области, информация об опасной находке поступила на пульт дежурного в воскресенье утром, 26 апреля. Группа Брянского пожарно-спасательного центра немедленно выехала на место обнаружения предполагаемого боеприпаса.

Саперы установили, что это снаряд времен Великой Отечественной войны. Находку изъяли и обезвредили.

27 апреля сообщалось, что в Хабаровске в частном секторе ребенок нашел снаряд времен войны. Это оказалась осколочно-фугасная минометная мина калибра 120 мм. Мальчик отнес снаряд к дороге.

Источник: Газета Известия

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