Снег выпал в конце мая в Ямало-Ненецком автономном округе

27 мая 2020     8
Снег выпал в конце мая в Ямало-Ненецком автономном округе

В поселке Тазовский в Ямало-Ненецком автономном округе прошел сильный снегопад. По данным синоптиков, низкие температуры и осадки возможны в населенном пункте до 28 мая.

По словам местных жителей, снегопад настолько сильный, что из-за него не видно линию горизонта. Выпадение осадков сопровождалось резким падением температуры, пишет ИА «Ура.ру».

Согласно прогнозам, с 28 мая в Тазовском потеплеет до 12 градусов, и вместо снега ожидаются дожди. Осадки выпадут и в первую неделю июня.

На остальной территории района также возможны затяжные дожди, но без заморозков.

Выпадение снега в конце мая в ЯНАО считается аномалией. В 2019 году снегопад прошел в Салехарде, из-за чего город перестал принимать самолеты.

Источник: Газета Известия

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