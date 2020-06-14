Со дня Невы подняли полковую пушку времен Великой Отечественной войны

В Кировском районе Ленинградской области торжественного подняли со дна Невы полковую пушку образца 1927 года, которая затонула при переправе частей Красной армии осенью 1941 года. Об этом 14 июня сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Совфеда.

Пушку в районе Невского пятачка достали со дна при помощи плавучего крана и при участии водолазов. Ее отправят на Невский судоремонтный завод на реставрацию. В дальнейшем орудие планируется установить на открытой площадке Музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда».

Кроме того, исследователи намерены определить принадлежность пушки к войсковой части по номеру орудия, а также узнать судьбу артиллерийского расчета.

Ранее, 11 июня, спасатели обезвредили 50-килограммовую бомбу времен Великой Отечественной войны на проспекте Победы в Севастополе.