Собянин анонсировал ввод цифровых пропусков для поездок на транспорте

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 15 апреля в столице вводятся цифровые пропуска для поездок на любом транспорте. Об этом сообщается на сайте градоначальника в субботу, 11 апреля.
Заказать его можно будет на портале mos.ru. По словам Собянина, это должно быть «не сложнее, чем оформить заказ в интернет-магазине».
Как говорится в соответствующем указе мэра, чтобы получить пропуск для личного автомобиля, необходимо будет сообщать его госномер.
Он подчеркнул, что по окончании действия в Москве режима повышенной готовности вся информация о пропусках будет уничтожена.
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Источник: Газета Известия