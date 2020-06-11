Собянин назвал возможное время начала массовой вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться ближе зиме. Об этом в четверг, 11 июня, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Коллеги говорят, что первая вакцина может появится, в августе, сентябре, октябре. Специалисты говорят, что массовое вакцинирование будет возможно уже ближе к Новому году, к зиме», ― сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Также мэр города отметил, что в настоящее время минимум три вакцины находятся на стадии клинических испытаний.

8 июня Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений. Он будет проходить в несколько шагов. С 9 июня в городе отменяются домашний режим, график прогулок и пропуска. К работе приступают ряд предприятий сферы услуг, том числе парикмахерские и ветеринарные клиники. Также снимаются ограничения на оказание услуг каршеринга.

4 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что единой вакцины от коронавируса не будет. По ее словам, появится целый спектр различных препаратов, которые будут использоваться для разных групп.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 11 июня, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 502 436 человек, умерли 6532 пациента, выздоровели ― 261 150.

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