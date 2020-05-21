Собянин подписал указ о первом этапе смягчения ограничений в Москве

21 мая 2020     4
Собянин подписал указ о первом этапе смягчения ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.

«Количество выявляемых случаев заражения начало снижаться. После выздоровления из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное «открытие» экономики и возобновление работы городских организаций», — отметил градоначальник.

Согласно тексту документа, опубликованному на сайте мэра, начиная с сегодняшнего дня столичные работодатели получают право оформлять цифровые пропуска для сотрудников. При этом они должны минимизировать присутствие сотрудников на рабочих местах.

«Возвращать работников в офисы в полном объеме пока еще слишком рано. Поэтому все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме», — поручил мэр.

Также указом Собянина с 25 мая возобновляется работа каршеринга в городе. При этом минимальный срок аренды машины составляет 5 дней, а для передвижения по городу у арендатора должен быть цифровой пропуск. Оператор каршеринга перед передачей автомобиля клиенту обязан его продезинфицировать.

Для перемещения по столице с 27 мая будут действовать исключительно столичные электронные пропуска. Ношение средств индивидуальной защиты в городе в общественных местах остается обязательным.

К 21 мая в Москве количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 155 219, в том числе 2913 — за последние сутки. 40 682 человека вылечились, 1794 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия

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